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Зюганов распорядился готовиться к протестам после выборов(опрос)

Зюганов распорядился готовиться к протестам после выборов(опрос)

Лидер КПРФ анонсировал акции протеста, которые пройдут по итогам парламентских выборов по всем регионам России.

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Александр Иванов
Вечно позавчерашний дед ЗЮ!!
Анатолий Иванов
Он родился и сдохнет дешёвкой,купленной с потрохами!
Владимир Eвтушенко
Ты родился и сдохнет дешёвкой,купленной с потрохами!
Владимр Семкин
Он бы так призывал когда пенсионный вохраст увеличили
Игорь Тихонов
Нехрен после драки кулаками махать. Нужно было раньше агитировать, а не после того, как. Хотя я и буду голосовать за КПРФ, но не от великой к ним любви, а просто потому, что они реально могут набрать количество голосов приближающееся к едимроссам.
Ринат Бесфамильный
Что то я очень сомневаюсь....
Ингерман Ланская
в 1933-м в германии тоже вот такие голосовали за подобных...
Анатолий Иванов
Больше того,что им уже дали,они не наберут! В напёрстки выигрывает ЕдРисня!
Step
Идиотией пахнет. Сначала согласится играть в напёрстки, а после бегать и хватать прохожих с криками "Меня облапошили".
Ингерман Ланская
госдеп уже разослал инструкции на места - в европарламент - не признавать выборы в России до выборов, камуноидам - не признавать выборы в России после выборов..... так что . враги России работой загружены
ВИТАС ВОВИН
да лучше выбрать зюганова ,чем этих либералов,которые и так посадили россию. разовые выплаты по 10000 руб. многим россиянам так и не выдали,так за кого голосовать,когда такой беспредел -????
Марина Поддубская
Кому не выдали? Отзовитесь! Мои знакомы все получили. Брехун!
Ингерман Ланская
мне поступило сообщение на тел. 2.09 в 10:34 "Зачисление единовременной соц.выплаты по указу президента рф" . обзвонила знакомых - все получили. девчонки у подъезда 2-го числа трещали по этому поводу и радовались..
ВИТАС ВОВИН
вот бедным людям осталось только и выживать ???? так что это за власть сейчас,которая довела Россию до этого обнищания народа !!!!
Александр Клово
Провокации налицо, а голосовать буду за КПРФ.
Ингерман Ланская
голосуй за зюгандонов!!! чем больше дэбилов, тем больше бабла перепадёт камуноидам из бюджета, тем слаще зюгандонам будет жрать и мяхше спать .....за счёт налогоплательщиков.... камуноиды всегда тупой совдеповский пипл использовали и презирали..... а вы, совковые бараны, идите и бросайте бумажки за красно-коричневых - будет вам ЩЯСТЕ!!!!!
Марина Поддубская
Голосовали раньше - не нравилось: вбросы за закрытыми дверями делают! Обвешали все камерами - опять недовольны. Онлайн голосование старые пердуны тоже не признают: не верят новым технологиям. И как им угодить?
Владимир Eвтушенко
Ваше лакейское дело, ненавидящих пенсионеров, желающих нам смерти, голосовать за ЕР, обобравшую страну
Владимир Eвтушенко
Гусеница и ей подобные холопы ЕР, голосуй за ЕР!!! чем больше дэбилов, тем больше бабла перепадёт либероидам из ЕР из бюджета, тем слаще ЕР и её лакеям будет жрать и мягчее спать .....за счёт налогоплательщиков.... ЕРовские твари и её лакеи всегда тупой и подлый антисчоветский пипл использовали и презирали..... а вы, еровские прилипалы и подонки бараны, идите и бросайте бумажки за..ЕР.
Владимир Eвтушенко
Опять подлая ложь от гусениц поддубских.
Елена Бреслова
шмары они продажные, выродки рода людского

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