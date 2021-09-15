Зюганов распорядился готовиться к протестам после выборов(опрос)

Всё об оружииПолитикаЗюганов распорядился готовиться к протестам после выборов(опрос) Лидер КПРФ анонсировал акции протеста, которые пройдут по итогам парламентских выборов по всем регионам России.Вернуться к статье217НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановВечно позавчерашний дед ЗЮ!!Анатолий ИвановОн родился и сдохнет дешёвкой,купленной с потрохами!Владимир EвтушенкоТы родился и сдохнет дешёвкой,купленной с потрохами!Владимр СемкинОн бы так призывал когда пенсионный вохраст увеличилиИгорь ТихоновНехрен после драки кулаками махать. Нужно было раньше агитировать, а не после того, как. Хотя я и буду голосовать за КПРФ, но не от великой к ним любви, а просто потому, что они реально могут набрать количество голосов приближающееся к едимроссам.Ринат БесфамильныйЧто то я очень сомневаюсь....Ингерман Ланскаяв 1933-м в германии тоже вот такие голосовали за подобных...Анатолий ИвановБольше того,что им уже дали,они не наберут! В напёрстки выигрывает ЕдРисня!SStepИдиотией пахнет. Сначала согласится играть в напёрстки, а после бегать и хватать прохожих с криками "Меня облапошили".Ингерман Ланскаягосдеп уже разослал инструкции на места - в европарламент - не признавать выборы в России до выборов, камуноидам - не признавать выборы в России после выборов..... так что . враги России работой загруженыВИТАС ВОВИНда лучше выбрать зюганова ,чем этих либералов,которые и так посадили россию. разовые выплаты по 10000 руб. многим россиянам так и не выдали,так за кого голосовать,когда такой беспредел -????Марина ПоддубскаяКому не выдали? Отзовитесь! Мои знакомы все получили. Брехун!Ингерман Ланскаямне поступило сообщение на тел. 2.09 в 10:34 "Зачисление единовременной соц.выплаты по указу президента рф" . обзвонила знакомых - все получили. девчонки у подъезда 2-го числа трещали по этому поводу и радовались..ВИТАС ВОВИНвот бедным людям осталось только и выживать ???? так что это за власть сейчас,которая довела Россию до этого обнищания народа !!!!Александр КловоПровокации налицо, а голосовать буду за КПРФ.Ингерман Ланскаяголосуй за зюгандонов!!! чем больше дэбилов, тем больше бабла перепадёт камуноидам из бюджета, тем слаще зюгандонам будет жрать и мяхше спать .....за счёт налогоплательщиков.... камуноиды всегда тупой совдеповский пипл использовали и презирали..... а вы, совковые бараны, идите и бросайте бумажки за красно-коричневых - будет вам ЩЯСТЕ!!!!!Марина ПоддубскаяГолосовали раньше - не нравилось: вбросы за закрытыми дверями делают! Обвешали все камерами - опять недовольны. Онлайн голосование старые пердуны тоже не признают: не верят новым технологиям. И как им угодить?Владимир EвтушенкоВаше лакейское дело, ненавидящих пенсионеров, желающих нам смерти, голосовать за ЕР, обобравшую странуВладимир EвтушенкоГусеница и ей подобные холопы ЕР, голосуй за ЕР!!! чем больше дэбилов, тем больше бабла перепадёт либероидам из ЕР из бюджета, тем слаще ЕР и её лакеям будет жрать и мягчее спать .....за счёт налогоплательщиков.... ЕРовские твари и её лакеи всегда тупой и подлый антисчоветский пипл использовали и презирали..... а вы, еровские прилипалы и подонки бараны, идите и бросайте бумажки за..ЕР.Владимир EвтушенкоОпять подлая ложь от гусениц поддубских.ЕБЕлена Бресловашмары они продажные, выродки рода людскогоКомментировать
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