3 императора Древнего Рима, поражавших современников и потомков развратом

С тем, что римляне любили секс, спорить не будет никто. Всем отлично известны фривольные мозаики погибшей Помпеи, откровенные статуи и литературные памятники античного периода, в которых жители империи четко давали понять, что интим в их жизни играл далеко не последнюю роль.