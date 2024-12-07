NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, на открытии собора Парижской Богоматери продемонстрировала готовность Киева к уступкам по переговорам в конфликте с РФ.
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