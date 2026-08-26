В Нелидово к Дню округа благоустроили общественное пространство

Городской парк в Нелидово – у многих любимое место для прогулок и встреч с друзьями. Благоустройство общественного пространства в этом году провели по программе «Формирование комфортной городской среды», вложив в это около 13,3 млн рублей, из которых 4,1 млн – средства местного бюджета.