Zelenskiy / OfficialУКРАИНА Украинский лидер Владимир Зеленский вторые сутки виртуально «удерживает» Соледар в своих обращениях, в то время как в городе успели сделать репортаж многие российские журналисты, обратила внимание «Русская Весна».
Zelenskiy / OfficialУКРАИНА Украинский лидер Владимир Зеленский вторые сутки виртуально «удерживает» Соледар в своих обращениях, в то время как в городе успели сделать репортаж многие российские журналисты, обратила внимание «Русская Весна».
Свежие комментарии