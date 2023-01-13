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РВ: Зеленский в своих обращениях вторые сутки виртуально «удерживает» Соледар

РВ: Зеленский в своих обращениях вторые сутки виртуально «удерживает» Соледар

Zelenskiy / OfficialУКРАИНА Украинский лидер Владимир Зеленский вторые сутки виртуально «удерживает» Соледар в своих обращениях, в то время как в городе успели сделать репортаж многие российские журналисты, обратила внимание «Русская Весна».

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