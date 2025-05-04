Агутин получил необычный подарок

Свой юбилей — 90 лет — отец Леонида Агутина, Николай Петрович, отметил на сцене концертом. Леонид Агутин с отцом Николаем Петровичем Пресс-служба мероприятия Свой юбилей — 90 лет — отец Леонида Агутина, Николай Петрович, отметил на сцене концертом, в компании старых друзей и молодых звезд.
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