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Петербургский дневник

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В Петербурге планируется строительство еще одной широтной магистрали

В Петербурге планируется строительство еще одной широтной магистрали

Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев В Петербурге строящийся сейчас Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали, рассказал «РБК Петербург» председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

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