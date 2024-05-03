В Петербурге планируется строительство еще одной широтной магистрали

Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев В Петербурге строящийся сейчас Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали, рассказал «РБК Петербург» председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.