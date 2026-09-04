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Петербуржцы стали выбирать тихие уголки города для прогулок

Петербуржцы стали выбирать тихие уголки города для прогулок

Городские прогулки этим летом вышли за пределы привычных маршрутов. Жители Петербурга стали чаще посещать малоизвестные локации, причем интерес к некоторым из них заметно вырос.

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