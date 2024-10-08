В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии из районов, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел пожар, было эвакуировано более 1 тысячи, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.