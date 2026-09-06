«Женщины в годах и бабушки – мои точно!»: Кандидат в депутаты Госдумы спел песню на дебатах и обещал бензин по 20 рублей. Молодец?

Предвыборный цирк с конями, а точнее не с лошадками, а с кандидатами, продолжается. В студиях, где проходят дебаты пора ставить шесты для стриптиза и батуты для прыжков-кувырков.
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