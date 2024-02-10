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Метеоролог назвала 10 февраля самым холодным днем месяца

Метеоролог назвала 10 февраля самым холодным днем месяца

Для москвичей 10 февраля станет самым холодным днем месяца: температура опустится до –23 градусов. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью «Вечерней Москве» в пятницу, 9 февраля.

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