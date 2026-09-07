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FiNE NEWS

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В МИД предупредили о последствиях развертывания американских РСМД в Европе

В МИД предупредили о последствиях развертывания американских РСМД в Европе

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором предупредило о негативных последствиях возможного развертывания американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории европейских стран.

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