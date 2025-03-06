Признаки свежего и плохого мяса в магазине: как не попасться на уловки продавцов залежалого продукта Ольга БезродняяСуществуют секреты, которые помогут распознать свежее мясо и избежать покупки испорченного продукта.
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