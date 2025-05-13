Адвокат Чумак: За просрочку оплаты услуг ЖКХ не накажут мобилизованных граждан

За услуги ЖКХ принято платить до 10-го числа каждый месяц. За просроченный платеж на 31 день собственнику жилплощади будут начислены пени, размер которых составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка на день оплаты.
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