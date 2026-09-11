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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кит Д’Амелио из «Либерти» присоединился к медицинскому департаменту «Лейкерс» в роли директора

« Лейкерс » объявили о найме специалиста с 25 годами опыта в области спортивной медицины. Кит Д’Амелио перешел в клуб из «Нью-Йорк Либерти», где он отвечал за инновации.

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