Битва за технологии памяти обостряется: Южная Корея грозит шпионам 30 годами тюрьмы

Беспрецедентный срок заключения за шпионаж в Южной Корее вводят на фоне громкого судебного разбирательства об утечке технологий производства памяти Samsung в Кита В Южной Корее вступил в силу существенно обновленный закон о шпионаже, который усиливает защиту ключевых промышленных технологий.