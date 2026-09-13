Битва за технологии памяти обостряется: Южная Корея грозит шпионам 30 годами тюрьмы

Беспрецедентный срок заключения за шпионаж в Южной Корее вводят на фоне громкого судебного разбирательства об утечке технологий производства памяти Samsung в Кита В Южной Корее вступил в силу существенно обновленный закон о шпионаже, который усиливает защиту ключевых промышленных технологий.
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