На Олимпиаде в Париже из-за грязной воды в Сене отменили вторую тренировку перед эстафетой по триатлону

Организаторы Олимпийских игр в Париже приняли решение об отмене второй тренировки триатлонистов. Предстоящее мероприятие, намеченное на воскресенье, должно было подготовить спортсменов к смешанной эстафете по триатлону.
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