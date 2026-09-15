Indian Refineries Run At Up To 108% Capacity On Soaring Diesel Demand India’s refineries have been running at an unprecedented 105% to 108% capacity utilization in the past six months as demand for diesel soars and international fuel markets tighten amid the ongoing Middle East crisis, OilPrice reports citing Reuters.
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