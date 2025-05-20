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Столичные штучки: пентхаусы, ситихаусы, виллы — откуда они пришли и куда идут

Столичные штучки: пентхаусы, ситихаусы, виллы — откуда они пришли и куда идут

Различные градостроительные ограничения, особые клиентские запросы, жесткая девелоперская конкуренция — лишь начало списка факторов, которыми обусловлено появление на московском рынке редких форматов жильяПродолжая начатый в прошлый раз разговор о редких форматах столичного жилья, директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева отмечает, что 10-15 лет назад клиенты элитного сегмента еще не были так избалованы эксклюзивной недвижимостью.

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