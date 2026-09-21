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Экономист Холод оценил риски для крымского виноделия из-за неурожая

Экономист Холод оценил риски для крымского виноделия из-за неурожая

Недобор урожая технического винограда сорта «саперави» в Крыму может привести к сокращению производства местных виноматериалов.

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