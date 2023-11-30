В Тверской области землевладелец досрочно исполнил предписание об устранении загрязнения земель сельскохозяйственного назначения

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в июле 2023 года в ходе внеплановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 3,7 гектара (пашня), расположенном в районе деревни Некрасово Калининского муниципального округа Тверской области.
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