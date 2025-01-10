«Политический каприз Зеленского»: Фицо пригрозил Украине ответными мерами из-за остановки транзита газа

Фицо пригрозил ответить Киеву на прекращение транзита российского газа Роман Шимаев Словакия может пересмотреть свою позицию в отношении Киева, включая вопросы оказания гуманитарной помощи и экстренных поставок электроэнергии, если проблема с транзитом российского газа через территорию Украины не будет решена, заявил премьер республики Роберт Фицо.
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