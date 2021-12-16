Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии в Крым

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу приехать в Крым и убедиться, что его мнение о, якобы аннексии полуострова, ошибочное.