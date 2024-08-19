Bloomberg: сточные воды стали новой политической проблемой Европы

Global Look Press/Mike McQueen/Impact Photos В Европе новой политической проблемой стали сточные воды, поскольку изменения в климате могут привести к внезапным наводнениям и перегрузке канализационных систем, сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии