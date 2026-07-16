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FiNE NEWS

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В Луганске завершено расследование дела о теракте с гибелью экс-мэра

Следственные органы Следственного комитета России по Луганской Народной Республике вместе с Центром по противодействию экстремизму МВД ЛНР и УФСБ России по ЛНР завершили расследование уголовного дела, связанного с актом насилия, в результате которого погиб бывший мэр города.

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