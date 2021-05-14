Госдеп обеспокоен данными о заморозке банковских счетов "Радио Свобода" в России

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон обеспокоен известиями о заморозке банковских счетов московского бюро ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом).
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон обеспокоен известиями о заморозке банковских счетов московского бюро ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом).
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