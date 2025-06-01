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Царьград

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Экс-аналитик ЦРУ: Россия готова к отказу Украины принять её условия переговоров

Экс-аналитик ЦРУ: Россия готова к отказу Украины принять её условия переговоров

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия достигнет своих целей, даже если Украина не примет её условия в Стамбуле.

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