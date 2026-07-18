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ВС России освободили населенный пункт Ленина в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Ленина в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 июля в ходе посещения командного штаба группировки российских войск «Запад» заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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