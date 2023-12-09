Звезда вечера: почему Киркоров прикрывал лицо на торжественном ужине?

Совсем недавно состоялся первый торжественный Christmas Gala Dinner в одном из ресторанов столицы. Мероприятие посетили многие российские звезды, такие как фигурист Евгений Плющенко, спортсменка Александра Трусова и другие.
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