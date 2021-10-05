Юрист: за появлением документов об офшорах Зеленского могут стоять США

Как сообщает телеканал "НАШ", украинский адвокат, юрист Евгений Лосовский, комментируя скандал с попаданием президента Украины Владимира Зеленского в скандальное "досье Пандоры".
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