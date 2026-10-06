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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области медведь напал на 81-летнего рыбака

В Иркутской области зафиксирован очередной случай нападения медведя на человека. Хищник ранил 81-летнего пенсионера на реке Киренга в районе деревни Чинонга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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