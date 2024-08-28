НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Не поняла, какой регион?Лютый холод: пого...
  • Татьяна Кибишева
    Неужели на "высшем уровне" наконец услышали то, о чем говорят грамотные специалисты и усомнились в правильных действи...Президент России ...
  • Денис Зарюгин
    Это лишний раз доказывает, что мигранты из Средней Азии и Закавказья не зависимо от пола, возраста, уровня образовани...Дошли до детей – ...

Бои за колонию в Малой Локне: Русские бились за зэчек, как за родных матерей, а девушки-заключенные помогали ВС РФ

Бои за колонию в Малой Локне: Русские бились за зэчек, как за родных матерей, а девушки-заключенные помогали ВС РФ

Бои за колонию в Малой Локне: Русские бились за зэчек, как за родных матерей, а девушки-заключенные помогали ВС РФ Юлия СоколоваБой за колонию ИК-11 в Малой Локне стал одним из самых жестоких эпизодов в Курской области, на фоне продолжающихся тяжелых столкновений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрис Хартманис
Герои
Ответить
13 час.
Дмитрий Гурин
Может быть теперь &quot;серые гуси&quot; хорошо подумают перед тем как ехать на &quot;Русское сафари&quot;? Это им не Африка с Южной Америкой с 60-х до наших дней, здесь совсем другие люди и другая война.
Ответить
12 час.
V K
Вот зачем слюнявые сказки придумывать?! Всех заключенных из колонии вывезли задолго до начала боёв, не было там никаких &quot;зечек-помощниц&quot;. Ребята наши молодцы, но выдумывать всякие чудеса незачем - они и так герои.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх