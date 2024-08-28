Бои за колонию в Малой Локне: Русские бились за зэчек, как за родных матерей, а девушки-заключенные помогали ВС РФ Юлия СоколоваБой за колонию ИК-11 в Малой Локне стал одним из самых жестоких эпизодов в Курской области, на фоне продолжающихся тяжелых столкновений.
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