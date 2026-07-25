Новости СВО: Армия РФ расширяет полосу безопасности вдоль Белгородской границы СУМСКАЯ И ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТИ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населённые пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.
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