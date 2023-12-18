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Китай

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Премьер Госсовета КНР подчеркнул необходимость продвижения ориентированной на человека урбанизации нового типа

Чунцин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул важность усилий по уверенному продвижению ориентированной на человека урбанизации нового типа, чтобы придать мощный импульс экономическому развитию и улучшению условий жизни населения.

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