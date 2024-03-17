Прошло почти 80 лет, но в Сочи ситуация с самостроями не меняется Наткнулись на газетную вырезку 1946 года, согласно которой тогда на курорте было зарегистрировано не менее восьмиста самостроев.
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Прошло почти 80 лет, но в Сочи ситуация с самостроями не меняется Наткнулись на газетную вырезку 1946 года, согласно которой тогда на курорте было зарегистрировано не менее восьмиста самостроев.