Экологи назвали основные причины лесных пожаров

Самые частые причины лесных пожаров – выжигание сухой травы и сжигание древесных остатков после лесозаготовок, каждый год лесные пожары уничтожают лес на втрое большей площади, чем используется для заготовки древесины, подсчитали в WWF России.
Самые частые причины лесных пожаров – выжигание сухой травы и сжигание древесных остатков после лесозаготовок, каждый год лесные пожары уничтожают лес на втрое большей площади, чем используется для заготовки древесины, подсчитали в WWF России.
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