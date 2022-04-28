Аргументы и Факты

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Экологи назвали основные причины лесных пожаров

Экологи назвали основные причины лесных пожаров

Самые частые причины лесных пожаров – выжигание сухой травы и сжигание древесных остатков после лесозаготовок, каждый год лесные пожары уничтожают лес на втрое большей площади, чем используется для заготовки древесины, подсчитали в WWF России.

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