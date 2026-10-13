«Умрет за решеткой»: организатору убийства Тупака Шакура вынесли приговор

Обвиняемый в организации убийства рэпера гангстер Дуэйн Дэвис проведет в тюрьме не менее 40 лет.Суд в Неваде приговорил Дуэйна Дэвиса по прозвищу Кеффе Ди к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет за организацию убийства рэпера Тупака Шакура в 1996 году.
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