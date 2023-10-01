Очередной протест в адрес Российской Федерации — высказал генерал армии США Ллойд Остин. — Попытка усилить обороноспособность России не нашла одобрения у Вашингтонского обкома и натолкнулась на стену осуждения и требований прекратить себя усиливать.
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