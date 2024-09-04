Медведев: Россия всегда имеет ответ на поставки ВСУ дальнобойных средств

Россия организует санитарный кордон до границы с Польшей, в случае, если Украине дадут дальнобойные средства поражения, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 сентября на своей встрече с журналистами и опубликовал на своей странице во «Вконтакте».