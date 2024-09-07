Шинники узнали, какова цена времени.

Быль о том, как некоторые шинники в компьютерной ´войне´ проиграли.Одним из акцентов встречи генерального директора Общества с коллективом ЦПО стала ситуация с соблюдением (вернее будет сказать - несоблюдением) трудовой дисциплины.
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