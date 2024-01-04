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  • басурманин шкодник
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"Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию", - спасибо российскому олигарху за Ревву.

"Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию", - спасибо российскому олигарху за Ревву.

Politiki.net Как эпопея с нашумевшей "голой вечеринкой" сошла на нет, так и мутная история с приглашением на новогодний корпоратив, одним российским олигархом, комика Сашку Ревву, уроженца Донецка, большого друга экс-участника 95-го квартала, а наные президента соседней страны - не нашла должного отклика ни у российской Фемиды, ни у патриотически настроенного общества.

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Комментарии
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Галина Светлая
Просто тварь дрожащая.
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16 час.
Александр Ляшенко
Ревва, Хазанов = ублюдки.
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13 час.
Л
Леонид -
Доколе о всякой мрази писать будете, что рева,что покровители его. Пи..ры, даже не по ориентации, по жизни
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13 час.

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