Беременная жительница Новосибирска, попавшая под колёса с двухлетним сыном, родила

Медикам пришлось делать кесарево сечение в день трагедии, когда мать потеряла 2-летнего сынишку.В Новосибирске стало известно о том, что беременной женщине, которую 19 ноября вместе с двухлетним сыном сбил пьяный водитель во дворе дома на Петухова, в тот же день провели кесарево сечение.