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Юрист предупредил о втягивании молодёжи в схемы с продажей банковских карт

Юрист предупредил о втягивании молодёжи в схемы с продажей банковских карт

Продажа банковских карт несёт значительные риски как для тех, кто их продаёт, так и для всего общества, предупредил в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

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