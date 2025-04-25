«Молодец, красавчик»: В Госдуме оценили решение Трампа развязать торговую войну

Тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, по мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, станут катализатором распада мира на макрорегионы.
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