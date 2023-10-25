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"Ъ" разъяснил, почему у российских курортов трудно формируется клиентская база

"Ъ" разъяснил, почему у российских курортов трудно формируется клиентская база

57% опрошенных россиян выразили удовлетворение отдыхом на морских курортах России. Однако высокие цены и недостаточный уровень сервиса, не соответствующий ожиданиям, отпугивают туристов от повторных посещений одного и того же места.

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