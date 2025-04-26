Мадрид (WTA). 3-й круг. Мирра Андреева сыграет с Фрех, Шнайдер – с Севастовой, Калинская – с Киз, Швентек встретится с Носковой

Ига Швентек встретится с Линдой Носковой. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 22 апреля – 4 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Третий круг Диана Шнайдер (Россия) Анастасия Севастова (Латвия) Дата проведения 26 апреля, 12.
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