Определение расстояния до звезд – одна из ключевых задач в астрономии

﻿﻿Определение расстояний до звезд – одна из ключевых задач астрономии. Как мы узнаем, насколько далеко от нас находится конкретная звезда, если мы не можем просто измерить расстояние напрямую? В этой статье мы подробно рассмотрим, как современная астрономия подходит к этой проблеме, и какие научные открытия и методы помогают раскрыть тайны космических расстояний.