Основатель игровой компании из Сан-Франциско признан виновным в управлении мошенническим фондом криптоторговли

В понедельник Министерство юстиции США объявило о том, что федеральное жюри признало 48-летнего жителя Сан-Франциско Джафета Диллмана виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с мошенническим фондом криптовалютной торговли.