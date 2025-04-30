СЕГОДНЯ в центре города в 10 часов утра начнутся Всероссийские учения по действиям при террористических угрозах.
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СЕГОДНЯ в центре города в 10 часов утра начнутся Всероссийские учения по действиям при террористических угрозах.