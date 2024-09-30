Стало известно, какие услуги и сервисы mos.ru могут быть полезны жителям Подмосковья

Портал mos.ru является одним из самых популярных государственных сайтов в России. Он предлагает круглосуточный доступ к более чем 420 услугам и сервисам, охватывающим различные аспекты жизни большого города, включая здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные вопросы и организацию досуга.