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Стало известно, какие услуги и сервисы mos.ru могут быть полезны жителям Подмосковья

Стало известно, какие услуги и сервисы mos.ru могут быть полезны жителям Подмосковья

Портал mos.ru является одним из самых популярных государственных сайтов в России. Он предлагает круглосуточный доступ к более чем 420 услугам и сервисам, охватывающим различные аспекты жизни большого города, включая здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные вопросы и организацию досуга.

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